В Казани может появиться музей мировой гастрономии с дополненной реальностью

В Казани хотят создать музей мировой гастрономии, где дети смогут вместе с шеф-поварами приготовить блюдо, а посетители — пообедать в ресторане с дополненной реальностью. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Михаил Шарипов.

«Хочется, чтобы дети в туристической поездке занялись чем-то полезным. Они смогут вместе с шефами готовить блюда, а родители смогут пообедать в ресторане, где им в формате дополненной реальности расскажут, как зарождалась мировая гастрономия», — пояснил спикер.

При этом планируется рассказывать о гастрономии в разных местах по всему миру, в том числе отдельное внимание будет уделено Татарстану.