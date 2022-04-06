В Казани хотят создать центры психологической помощи детям, чьи родители разводятся

Женщины-депутаты предложили создать в районах Казани семейные центры по оказанию психологической помощи детям, чьи родители разводятся. Такая рекомендация включена в резолюцию, принятую в адрес министерств, ведомств, общественных организаций после круглого стола объединения женщин-депутатов Госсовета «Мәрхәмәт-Милосердие» и женщин-депутатов Казгордумы «Өмет – Надежда».

«Нам придется еще обращаться в Госдуму, потому что некоторые вещи нужно будет принимать на уровне предложения внести изменения в федеральное законодательство, прежде всего в Семейный кодекс и Судебный кодекс. Разводы сейчас могут проходить заочно, а это неправильно, если в семье есть дети. Судьи это сами признают, но законодательство позволяет так делать. Значит, надо вносить изменения», – сказала руководитель объединения «Өмет – Надежда» Людмила Андреева.

По ее словам, одним из актуальных вопросов остается отсутствие заключения психолога при рассмотрении бракоразводных процессов. «Болезненным остается вопрос, с кем должен остаться ребенок после развода – с мамой или папой. Казалось бы, проблема взрослых, но страдают от нее дети. Психологи должны поговорить с родителями о судьбе ребенка. Пока не будет заключения психолога, никакого решения быть не может. Это должна быть норма, установленная законом», – заявила она.

Руководитель депутатского объединения «Мәрхәмәт-Милосердие» Алсу Набиева добавила, что «многие вопросы сводятся к профессиональной деятельности психологов, которые должны сопровождать работу в том числе судей и приставов». «Это только начало работы. И то, что прозвучало в резолюции, должно исполняться», – отметила она.

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева подчеркнула, что важно сохранить молодые семьи, потому что больше всего разводов именно среди них. «Возможно, нужно создать общую дорожную карту, чтобы у каждого представителя исполнительной власти были индикаторы», – заметила она.

Заместитель начальника Управления образования исполкома Казани Эндже Фахрутдинова рассказала, что в учреждениях образования столицы Татарстана обучается более 200 тыс. детей. «На данный момент 83,9% из общего числа детей проживают в полных семьях, более 23 тыс. учащихся – в неполных семьях. Еще 6 397 детей воспитываются в семьях с неродным родителем», – сообщила она.

На круглом столе «Об организации психологической помощи детям в период и после развода родителей» была принята резолюция. В ней Управлению ЗАГС рекомендуется создать группы сопровождения семей, находящихся в семейном кризисе. Министерству образования и науки РТ рекомендовано усилить функционал психологов дошкольных и образовательных учреждений, обратив особое внимание на работу с детьми в период развода родителей.