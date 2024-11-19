В Казани хотят создать центр компетенций татарской национальной кухни

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане прорабатывается проект центра компетенций, посвященного татарской национальной кухне. Он будет не только готовить специалистов для заведений республики, но и искать новые прочтения уже существующих блюд. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Пока эта инициатива находится на стадии идеи. Задача упаковать проект в понятную структуру. Там будут не только подготавливать кадры для ресторанной отрасли, но и искать новые варианты использования локальных продуктов, чтобы создавать новые блюда. Таким образом, гастрономия Татарстана будет расширяться и развиваться», – рассказал собеседник агентства.

Конечная цель появления такого центра – сделать Казань гастрономическим центром не только в масштабах России, но и в мировом.