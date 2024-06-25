В Казани хотят потратить на культуру почти 11,7 млрд рублей за пять лет

Власти столицы Татарстана собираются направить более 11 млрд 682,3 млн рублей на реализацию программы по развитию культуры в городе до 2029 года. Проект документа пока проходит антикоррупционную экспертизу.

В качестве цели программы указано комплексное развитие современной городской культурной среды, сформированной на опыте лучших мировых практик и отвечающей запросам горожан.

Среди задач в документе упомянуты обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры, создание условий для реализации творческого потенциала горожан, а также цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры.

При этом власти Казани обеспокоены невысоким спросом на культурную инфраструктуру столицы Татарстана со стороны ее обитателей. При этом они ссылаются на данные аудита культурной жизни города, проведенного накануне пандемии коронавируса (в конце 2019 — первой половине 2020 года).

Учреждения культуры тогда представляли интерес лишь для 30% казанцев, а 45% горожан и вовсе демонстрировали нулевую культурную активность (по сравнению с 31% москвичей). Чаще всего жители столицы РТ предпочитали отдыхать в парках и скверах. Помимо всего остального, только 17% представителей самого молодого поколения (от 18 до 25 лет) посещали театры, музеи, выставки или концерты, а остальные предпочитали проводить свободное время дома.

Для исправления ситуации определены следующие приоритеты: повышение привлекательности муниципальных музеев и внедрение в их работу интерактивных практик, модернизация муниципальных дворцов культуры и качественное изменение принципов их деятельности, трансформация библиотек в новые общественные места для горожан и превращение их в эффективную сеть, развитие дополнительного образования на базе сети муниципальных школ искусств (при сохранении системы академического начального образования в сфере искусств), создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха в городе в целом (включая совершенствование инфраструктуры для проведения мероприятий на открытых пространствах).

Отдельный акцент, по мнению чиновников, необходимо сделать на цифровизации услуг, которая показала свою востребованность еще во время пандемии.

Программа поделена на пять подпрограмм. Они направлены на развитие музейного дела, библиотечного дела, культурно-досуговых учреждений и концертных организаций, системы учреждений дополнительного образования в области искусств, а также на другие вопросы. Все подпрограммы имеют собственные цели, задачи и индикаторы оценки конечных результатов.

Из общего объема средств, которые предполагается потратить на программу развития культуры в Казани, более 9 млрд 677,1 млн рублей составят муниципальные средства. Планируется привлечь свыше 2 млрд 5,2 млн внебюджетных средств. Софинансирование из бюджета РТ не предусмотрено.