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В Казани хотят построить складской комплекс около новой трассы М12
Склады А класса, предназначенные для хранения запаса товара, хотят построить в Казани около открытой в декабре федеральной трассы М12 (от столицы РТ до Москвы и обратно). Старт строительства – 2024 год. Сейчас помещение проектируют.
Известно, что площадь складского комплекса – 20 тыс. «квадратов», а высота потолков – 12,5 метра, пишет ТАСС. Такая высота складского помещения позволит размещать там товары в шесть-семь ярусов. Полы, которые будут сделаны из бетона, покроют дополнительным противопылевым покрытием. Планируется, что пол выдержит нагрузку не меньше 8 т/м2. Также объект оборудуют доками для удобства погрузочно-разгрузочных работ.
На прилегающей территории сделают поворотно-разворотные площадки и парковки. Также на складе установят автоматические системы пожаротушения, сигнализации, видеонаблюдения, организуют офисные помещения, зоны отдыха для сотрудников.
Как подчеркнул управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов, рынок складской недвижимости в столице РТ активно развивается. На казанском рынке сейчас представлено около млн кв. м, но реально складов нет, потому что вакансия почти нулевая.
По его словам, в РТ в последнее время фиксируют высокий спрос и одновременно дефицит складов. Причина этого всего – активное развитие рынка e-commerce, а также рост запросов от интернет-маркетплейсов (например, Ozon, Wildberries). Именно поэтому, объясняет спикер, спрос на складскую недвижимость остается высоким, и прогнозируется дальнейшее увеличение предложения на рынке.
В проект планируют инвестировать 1,5 млрд рублей. Ориентировочный срок сдачи объекта — 2025 год.
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