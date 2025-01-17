В Казани хотят построить еще четыре платные дороги по ГЧП

В Татарстане рассматриваются потенциальные проекты для реализации по государственно-частному партнерству (ГЧП). Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на заседании коллегии Минтранса РТ.

«По концессионному соглашению построена платная дорога Алексеевское – Альметьевск. Варианты применения государственно-частного партнерства прорабатываются по разным направлениям – дороги, транспорт», – рассказал он.

В частности, по словам Ханифова, в этом году продолжится работа с предприятиями Набережных Челнов и Нижнекамска по модернизации трамвайной сети и обновлению подвижного состава.

«Не менее актуальными остаются объекты аэродромов, аэропортов, железнодорожная и речная инфраструктура. Везде нужно пробовать ГЧП», – подчеркнул он.

Среди дорожных проектов ГЧП рассматриваются варианты строительства обходов населенных пунктов на региональных дорогах. Речь идет о вылетных платных трассах в Казани – обход поселка Дербышки, дублер Оренбургского тракта (Лаишевский узел), дублер Горьковского шоссе (продолжение Несмелова) и дорога до Кадышево. Как источник софинансирования проекта предложена госпрограмма «Развитие транспортной системы».

Кроме того, планируется привлечь инвестиции для строительства зарядных станций и на приобретение электробусов в Зеленодольске.

Одним из проектов ГЧП также может стать создание посадочной площадки «Мингер» в Сабинском районе. Для этого могут использовать средства по федеральному проекту «Развитие региональных аэропортов».

Частные инвестиции планируется привлечь для строительства перевалочных железнодорожных хабов, создания лодочных станций для маломерных судов и речных грузовых портов (хабов).