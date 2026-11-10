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Культура 10 ноября 2026 12:45

В Казани хотят открыть международную школу ремесел

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В Казани хотят открыть международную школу ремесел
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение открыть в Казани международную школу ремесел на базе ЦУМа. Об этом на круглом столе «Восточный базар как модель народной дипломатии» сообщил генеральный директор ЦУМа Ранко Тепавтевич.

«Запускаем новый проект – международную школу ремесел. Получаем образовательную лицензию, запускаем ряд программ, приглашаем международных мастеров для обмена опытом», – рассказал он.

Школа будет нацелена на обмен опытом мастеров-ремесленников из разных стран.

#ЦУМ #Восточный базар в Казани
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