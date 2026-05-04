В Казани хотят ограничить скорость курьерских электробайков

В столице Татарстана для курьеров служб доставки, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ), готовят новые правила передвижения. В частности, скорость курьерских электробайков планируется ограничить. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

«Серьезной проблемой на сегодняшний день остаются курьеры служб доставки. Их беспорядочная езда приводит к серьезным ДТП. В январе этого года погиб молодой человек, сотрудник службы доставки, который на электровелосипеде пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», – сказал Шакиров.

Проект правил также затрагивает требования к внешнему виду курьеров и их экипировке: форме одежды, термосумкам, состоянию и характеристикам транспорта. Электробайки планируется оснащать специальными IoT-модулями, которые будут ограничивать максимальную скорость 25 км/ч. Кроме того, в городе намерены ввести «медленные» зоны.

В настоящее время исполком Казани совместно с ГАИ прорабатывает механизмы взаимодействия с компаниями, предоставляющими в аренду СИМ. При этом учитывается опыт соглашений с операторами проката, ранее примененный при регулировании работы электросамокатов.