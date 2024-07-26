В Казани хотят очистить береговую линию озера Кабан

В Казани планируют очистить береговую линию озера Кабан. «Чистящие» мероприятия проведут в субботу, 27 июля, в рамках волонтерского проекта «Парковые герои». Начало – в 10:00 возле ивы по ул. Салимжанова.

Как сообщает пресс-служба столицы РТ, добровольцы сделают уборку на фито-очистных сооружениях, очистят береговую линию с лодки и уберут растительный мусор с территории. Куратором выступит специалист за зеленые насаждения компании «Реновация» Валентина Валиахметова.

Интересно, что участникам уборки после выполнения задания начислят баллы в сервисе «Другое Дело». А в конце месяца волонтеры, которые набрали больше всех баллов, получат призы.

Принять участие можно, предварительно зарегистрировавшись через telegram-бот.