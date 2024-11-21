В Казани хотят награждать за развитие физкультуры и спорта

В столице Татарстана собираются учредить почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Проект постановления исполкома Казани пока проходит антикоррупционную экспертизу (она продлится до 26 ноября).

Из положения о почетном знаке следует, что он должен стать «формой награждения, документальным свидетельством значительного вклада граждан РФ в развитие физической культуры и спорта на территории города Казани, признания трудовых заслуг, профессионального мастерства».

Награждать новым почетным знаком предполагается руководителей и работников различных учреждений, спортсменов, ветеранов спорта, коллективы учреждений физической культуры и спорта и просто граждан России — «за плодотворный труд, высокие личные заслуги в профессиональной деятельности, внесшие особый вклад в развитие физической культуры и спорта в г. Казани».

За исключением особых случаев, для награждения потребуется наличие стажа работы — не менее десяти лет в отрасли физической культуры и спорта и не менее трех лет в представляющей к награде организации.

Сам почетный знак будет представлять собой круглую медаль из латуни и колодку. При покрытии окажется использована эмаль зеленого цвета.

В центре медали изобразят герб столицы РТ с надписью «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в г. Казани». Предусмотрен также обрамляющий рельеф в виде двух лавровых ветвей. В центре нижней части аверса поместят ленту с остроугольными концами с надписью «Почетный знак». Кроме того, в центре колодки разместится надпись объемными буквами «Спортивная Казань».