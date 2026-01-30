В Казани хоккеисты «Ак Барса» сыграли с учениками гимназии №6

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В столице Татарстана на хоккейной площадке гимназии №6 состоялся дружеский турнир. Со школьной командой сыграли спортсмены хоккейного клуба «Ак Барс», сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Поддержать игроков пришли заместитель секретаря Татарстанского реготделения «ЕР» и заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Ольга Воронова, депутат Госсовета РТ экс-хоккеист Данис Зарипов, родители и одноклассники юных спортсменов.

Ольга Воронова назвала хоккей одним из любимейших видов спорта татарстанцев. «Хоккей в нашей республике доступен, в каждой школе есть хоккейные коробки, где занимаются дети. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках федерального проекта "Единой России" "Детский спорт" при поддержке команды "Ак Барс"», – отметила она.

По словам парламентария, ранее родительский комитет и руководство школы обратились к депутатам Госсовета с просьбой приобрести технику для уборки льда на хоккейной площадке и установить вагончик для переодевания игроков.

«Вместе с коллегой, депутатом Андреем Егоровым, и нашей большой командой мы решили помочь этой школе. И сегодня увидели здесь эту машину, которую мы приобрели для детей, для школы, для родителей, чтобы они все вместе выходили, чистили площадку и, конечно, занимались хоккеем», – пояснила Воронова.

Директор гимназии Ольга Баклашова заявила, что школьная команда по хоккею во главе с тренером Олегом Гольковым всегда занимает призовые места на соревнованиях.

«Здорово, когда мы видим, что поддержка идет не только спорта высоких достижений, но и массового спорта, спорта среди школьников, дворового спорта. Мы благодарны всем, кто оказывает поддержку нашим ребятам», – подчеркнула она. И перечислила, что ХК «Ак Барс» передал новые клюшки и форму, от компании «КамаСтройИнвест» гимназия получила вагончик, а сегодня получает снегоуборочную машину от депутатов Госсовета РТ.

Опытные хоккеисты раскрывали начинающим секреты игры. На лед вышел и депутат Госсовета РТ, пятикратный обладатель Кубка Гагарина и бывший капитан «Ак Барса» Данис Зарипов.

«Детский спорт – это одно из важных направлений партийной повестки, его всегда нужно поддерживать. В течение зимнего периода при поддержке республики и Федерации хоккея Татарстана мы проводим турниры с детьми, передаем им свой профессиональный опыт, чтобы они стремились добиваться высоких результатов», – сказал Зарипов, заверив, что практика подобных турниров будет продолжена.

Общение с игроками любимой команды стало для учащихся настоящим подарком. «Мне нравится, что в хоккее все быстро происходит, нравится работать клюшкой. Всегда хотел увидеть Даниса Зарипова и взять у него автограф», – поделился впечатлениями ученик 5-го класса гимназии Артем, который недавно стал заниматься этим видом спорта.

«Мне нравится и смотреть, и играть в хоккей. Хочется поиграть с легендами Татарстана», – отметил Марат, который играет уже два года. Пообщался с игроками «Ак Барса» и Амирхан из 5-го класса. «Мне очень нравится это мероприятие. Пока я просто увидел, дал кулачок Зарипову. Очень понравилось то, что они все такие добродушные», – сказал он.

