В Казани химики импортозаместили полиэтилен для производителей упаковки. Ранее при производстве упаковки для снеков использовался полиэтилен и компоненты европейского производства.

Западные санкции вызвали рост цен на полимеры, а также привели к подорожанию ввозимого сырья. Теперь предложенные химиками марки позволили импортозаместить аналоги и перейти на технологию производства с использованием отечественных компонентов.

Новая методика способствует сокращению затрат на покупку сырья.

Еще в марте Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости мобилизации экономики и форсированного импортозамещения.