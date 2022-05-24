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Технологии
24 мая 2022  17:14
Эльвира Зайнулина

В Казани химики импортозаместили полиэтилен для производителей упаковки

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В Казани химики импортозаместили полиэтилен для производителей упаковки. Ранее при производстве упаковки для снеков использовался полиэтилен и компоненты европейского производства. 

Западные санкции вызвали рост цен на полимеры, а также привели к подорожанию ввозимого сырья. Теперь предложенные химиками марки позволили импортозаместить аналоги и перейти на технологию производства с использованием отечественных компонентов. 

Новая методика способствует сокращению затрат на покупку сырья. 

Еще в марте Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости мобилизации экономики и форсированного импортозамещения.

 

#промышленность рт
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