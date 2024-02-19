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В Казани взыскали 330 тысяч рублей с владельца аптеки, установленной на чужом участке
В Казани приставы взыскали с владельца аптеки 330 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Согласно решению суда владелец аптеки, установивший павильон на части земельного участка, принадлежавшего другому владельцу, должен был заплатить лендлорду, однако требование о погашении долга проигнорировал.
В итоге пристав постановил взыскать с него исполнительский сбор в размере 23 тысяч рублей, а когда и это не подействовало – вынес постановление об аресте счетов и запрете на регистрационные действия на имущество. В конечном счете решение суда было исполнено.
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