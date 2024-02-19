В Казани взыскали 330 тысяч рублей с владельца аптеки, установленной на чужом участке

В Казани приставы взыскали с владельца аптеки 330 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Согласно решению суда владелец аптеки, установивший павильон на части земельного участка, принадлежавшего другому владельцу, должен был заплатить лендлорду, однако требование о погашении долга проигнорировал.

В итоге пристав постановил взыскать с него исполнительский сбор в размере 23 тысяч рублей, а когда и это не подействовало – вынес постановление об аресте счетов и запрете на регистрационные действия на имущество. В конечном счете решение суда было исполнено.