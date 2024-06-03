В Казани взыскали 1,5 млн рублей алиментов с отца ребенка-инвалида

Приставы Вахитовского района Казани взыскали 1,5 млн рублей алиментов с мужчины, бросившего ребенка-инвалида. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Отмечается, что житель Казани больше года не живет с бывшей женой, с которой у него родились трое детей, один из которых имеет инвалидность. Мужчина работал в нескольких местах, но выплачивать алименты не спешил. За год сумма долга по алиментам составила более 1,5 млн рублей.

Узнав о том, что мужчина недавно совершил сделку с недвижимостью и обладает крупной суммой денег, экс-супруга обратилась к приставам. Сотрудники ведомства предупредили мужчину о возможности наложения ареста на его автомобиль в ближайшее время. В результате экс-супруг погасил сумму долга по алиментам в полном объеме.