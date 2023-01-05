В Казани взаимопонимание в семьях способствует большим заработкам молодых людей

В столице Татарстана юноши, которые зарабатывают от 50 тыс. руб. в месяц, говорят о взаимопонимании с родителями чаще, чем молодые люди с меньшими заработками. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob перед Новым годом.

При этом среди девушек наблюдается противоположная ситуация. Те из них, кто зарабатывает 50 тыс. рублей и более, чаще говорят о том, что родители их не понимают.

Двое из троих родителей (причем примерно поровну матерей и отцов) убеждены, что одинаково хорошо понимают и сыновей, и дочерей.

Однако среди опрошенных молодых людей только 45% считают, что оба родителя понимают их. Среди девушек уверена в этом только каждая третья.

Кроме того, девушки чуть чаще утверждают, что именно мать понимает их лучше (38%). В этом же признается и почти каждый четвертый юноша (24%).

Впрочем, и среди юношей, и среди девушек по 9% говорят, что их лучше понимает отец. Вместе с тем отцы чуть чаще свидетельствуют, что им легче установить контакт с дочерями (12%, с сыновьями — только 7%).

В том, что не понимают ни сыновей, ни дочерей, признаются 4% отцов и 6% матерей. Среди совершеннолетних сыновей 10% полагают, что их не понимают оба родителя, тогда как среди дочерей — 12%.

Участниками опроса стали родители разнополых детей, а также юноши и девушки в возрасте от 18 до 25 лет, воспитывавшихся в полных семьях. Он проводился с 2 по 20 декабря 2022 года.