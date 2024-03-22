Изменение границы муниципалитета с присоединением населенных пунктов в ряде случаев приводит к дублированию названий улиц. Так, в прошлом году в Казани выявлено 312 улиц, на которых повторяются 96 наименований. Об этом сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин на заседании президиума парламента.

«Дублирование наименований улиц создает сложности для экстренных служб — пожарных, скорой помощи. Но не все жители, проживающие на таких улицах, и собственники зданий согласны с переименованием. Кроме того, переименование улиц на присоединяемых территориях приводит к перерегистрации граждан по месту жительства, переоформлению документов на недвижимость, требует финансовых затрат не только бюджета, но жителей и собственников зданий», — рассказал депутат.

По словам Хабибуллина, в настоящее время при внесении дублирующих наименований улиц в Федеральную информационную адресную систему в скобках прописывается название жилого массива.

Парламентарии рекомендовали местным властям присваивать наименования улицам на этапе подготовки проектной документации по застройке территории муниципалитета. А при внесении в Государственный Совет РТ законопроектов, предусматривающих изменение границ или преобразование муниципальных образований, рекомендовано исключать дублирование.

Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению в течение прошлого года провел мониторинг закона «О местном самоуправлении в РТ» в части реализации отдельных вопросов местного значения.