В Казани выявлен новый объект культурного наследия

Скриншот документации

В Казани признают объектом культурного наследия холодные службы Дома купца Н.М.Вениаминова по ул.Япеева. Обоснованность этого решения, а также уточнения сведений об ОКН муниципального значения признал квалифицированный эксперт. Результатами исследований поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Как отмечает специалист, включение объекта отобразит историческую территорию домовладения, занятого зданиями и сооружениями ансамбля усадьбы. Согласно изменениям, название объекта культурного наследия местного (муниципального) значения будет звучать как «Усадьба купца Н.М.Вениаминова».

И главное здание, и холодные службы были построены в середине XIX века. Усадьба расположена в центральной исторической части Казани. Свое название она получила по имени владельца — купца 3-й гильдии Николая Матвеевича Вениаминова — крупного мецената, благодетеля Кизического монастыря.

Согласно проекту 1849 года к существующему одноэтажному зданию пристроили второй этаж и антресольный. Тогда же началось строительство хозяйственных одноэтажных построек. Объект представлял собой классический образец купеческой усадьбы — состоял из каменного дома с антресолями, с хозяйственным первым этажом и жилыми покоями на втором. На квадратном дворе были расположены хозяйственные постройки и холодные службы. Последние соседствовали с домовладением отставного подполковника Ивана Кузьмича Горталова (ныне музей Л.Н.Толстого).

В 1891 году усадьба была куплена дворянином Яковом Бутягиным и перестроена, в результате чего холодные службы и флигель были объединены в единый контур. После Октябрьской революции усадьбу ждала полная национализация, за которой вновь последовала перепланировка — главное здание было превращено в коммунальные квартиры, а холодные службы — разобраны.

После отселения в 00-х годах XXI века здание было расселено и начало разрушаться, несколько раз горело.

Сейчас оно представляет собой двухэтажный каменный дом с антресолями в форме буквы П. Его облик соответствует образцам XVIII-XIX веков.

«О ранее построенных каменных холодных службах с погребом свидетельствуют архивные чертежи и сохранившиеся контуры стен, фундаментов, пристроенных к памятнику местного (муниципального) значения „Дом купца Н.М.Вениаминова“. Объем холодных служб представляет собой трехчастное в плане строение, ранее выложенное из красного кирпича», — говорится в документации.

Эксперт подчеркивает, что архитектура выявленного объекта культурного наследия находится в единстве с главным домом. Об этом свидетельствует оформление первого этажа пилястрами и прямоугольными проемами, а также арочные оконные проемы на уровне второго этажа.