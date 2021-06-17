Власти Казани выявили 11 незаконно размещенных торговых объектов

В Казани опубликован список, в который вошли 11 незаконно установленных торговых объектов. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 17 июня.

«Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Казани, подлежащих демонтажу и перемещению», — сообщается в документах.

Согласно перечню, планируется демонтировать семь торговых объектов, киоск по ремонту обуви, торговый киоск, автофургон и торговый павильон.

Собственники могут самостоятельно снести объекты до 22 июня. После установленных сроков постройки будут демонтированы властями города до 29 сентября.