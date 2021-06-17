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Ру Тат
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17 июня 2021  11:30
Марат Ишкильдин

Власти Казани выявили 11 незаконно размещенных торговых объектов

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В Казани опубликован список, в который вошли 11 незаконно установленных торговых объектов. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 17 июня.

«Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Казани, подлежащих демонтажу и перемещению», — сообщается в документах. 

Согласно перечню, планируется демонтировать семь торговых объектов, киоск по ремонту обуви, торговый киоск, автофургон и торговый павильон.

Собственники могут самостоятельно снести объекты до 22 июня. После установленных сроков постройки будут демонтированы властями города до 29 сентября.

#демонтаж ларьков
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