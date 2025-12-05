В Казани выступят лучшие гимнастки страны на Кубке России по художественной гимнастике

Фото: Екатерина Маркс / «Татар-информ»

В Казани проходит Кубок России – один из главных и завершающих стартов года по художественной гимнастике.

Значимость соревнований, проводимых в столице республики, отметил Первый замминстра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

«Мы рады видеть лучших спортсменок по художественной гимнастике нашей страны в нашей столице. Российские гимнастки лучшие в мире. И мы этим очень гордимся. Хочу поблагодарить Федерацию художественной гимнастики России за доверие в проведении таких важных и очень интересных стартов в Казани. Это пример для подрастающего поколения. Надеюсь, дома родные стены помогают и татарстанские гимнастки будут в числе лучших на этих соревнованиях», – приводит слова замминистра спорта РТ корреспондент «Татар-информа».

В Кубке России принимают участие спортсменки из более 20 субъектов РФ. Среди них 20 сильнейших гимнасток России и 20 сильнейших команд страны.

В соревнованиях будут представлены индивидуальное многоборье (олимпийская дисциплина) в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. В командных состязаниях каждая группа представит по два упражнения.

Среди состава участников сборные Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Омской областей, Республики Татарстан и других регионов.

Отметим, впервые Кубок России по художественной гимнастике прошел в 1992 году. Результаты Кубка учитываются при формировании списков кандидатов в национальную сборную и распределении рейтинговых позиций.

Кубок по художественной гимнастике проходит в Казани в Центре гимнастики с 5 по 6 декабря 2025 года.