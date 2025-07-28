В Казани на ЧР по легкой атлетике выступит исполнитель хита «Матушка-земля» Куртукова

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В Казани выступит исполнитель песни «Матушка-земля» Татьяна Куртукова, а также коллектив группы Burito («По волнам», «Мама», «Возьми мое сердце» и «Сны наяву»). Звезды споют свои хиты на чемпионате России (сокр. ЧР) по легкой атлетике, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Отмечается, что Куртукова споет свой хит на церемонии открытия, 7 августа, а группа Burito - 10 августа во время вечерней сессии соревнований.

Напомним, что ранее в Казани уже проводили чемпионат России по легкой атлетике в 2018-м и 2014 годах. Также топ-спортсмены по данному виду спорта соревновались на Играх БРИКС, которые проходили в столице РТ в 2024 году.

Проведение спортивных мероприятий соответствует целям федерального проекта «Развитие физической культуры и спорта».