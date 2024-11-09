В Казани выступили два татарских ансамбля из Казахстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В рамках Дней культуры Абайской области Республики Казахстан в Доме дружбы народов в Казани состоялся концерт татарского народного ансамбля песни и танца «Иртыш моңнары» и татарского народного фольклорно-этнографического ансамбля «Истәлек».

Руководитель ансамблей — президент «Союза татар и башкир Прииртышья „Хак“», президент «Татарского культурного центра „Алтын төрки бишеге“», заслуженный деятель искусств Татарстана, заслуженный работник культуры Татарстана Габдулхак Ахунзянов.

«Связи Абайской области и Татарстана укрепляются год за годом. В Семее работает единственная в Казахстане Татарская школа искусств. Концерт в Казани — это результат последовательной работы, неустанного труда школы в деле сохранения музыкального искусства, наследия нашего народа. На протяжении многих лет они развивают, передают его от поколения к поколению. В Семипалатинске установлен бюст Габдуллы Тукая, в этом городе мы впервые провели Прииртышский Сабантуй, в 2022 году на улице Мусы Джалиля в Семее открыли бюст поэта-героя Мусы Джалиля», — рассказал председатель Всемирного конгресса татар, депутат Госсовета РТ Данис Шакиров.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что все эти события говорят о родственных связях между двумя народами. «Это двусторонняя работа. В рамках саммита БРИКС в Казани был открыт памятник Абаю. Появление памятников — бюстов Тукая, Абая, Джалиля — свидетельствует о том, что сегодня между двумя республиками существует мост, неразрывные родственные нити. Примечательно, что первый учитель Абая, который научил его письму, тоже был татарином. У нас сложились не только связи в области литературы, культуры, искусства, но деловые отношения, и они имеют глубокие корни», — сказал Данис Шакиров.

Он выразил особую благодарность Габдулхаку Ахунзянову. «Наша нация — это наши выдающиеся личности. Мы часто называем просветителей XIX-XX веков. Сегодня в числе других видных деятелей татарского народа мы называем Габдулхака Ахунзянова, который основал татарское общество и Школу искусств, руководит ими много лет и приложил большие усилия к организации фестиваля "Иртыш моңнары"», — сказал Данис Шакиров и вручил благодарственное письмо Международного союза Всемирного конгресса татар.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Данис Шакиров также наградил благодарственными письмами участников ансамблей «Иртыш моннары» и «Истәлек», медалью «За большие заслуги перед татарским народом» Международного союза Всемирного конгресса татар — членов президиума Татарского общественного центра Абайской области Республики Казахстан.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Начальник управления внутренней политики Абайской области Айдар Садырбаев поблагодарил за теплое гостеприимство и предоставленную возможность выступить на сцене Дома дружбы народов. «Около 200 человек приехали в Казань. Творческие коллективы Абайской области предлагают очень насыщенную культурную программу. Эти мероприятия проводятся в связи с политикой двух государств, соглашениями, заключенными в прошлом году. В прошлом году, как вы знаете, делегация во главе с акимом Абайской области побывала в Казани, и были подписаны соглашения. Эти меры — продолжение этих соглашений, и они только укрепляются», — сказал он.

«Огромное вам спасибо, уважаемые товарищи, соплеменники, друзья! Сегодняшняя встреча доказывает, что люди разных национальностей живут в мире и согласии, Дружба народов — это большое счастье. Пусть и наша дружба будет вечной», — сказал он в своем поздравлении на татарском языке.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель исполкома Ассамблеи народов Татарстана, депутат Государственного Совета РТ Ренат Валиуллин отметил, что 27 постоянных представительств Татарстана работают в регионах России и за рубежом. Первое из них открыто в Казахстане. «Наши отношения выстраиваются не только в общественном направлении, но и в государственной политике. У обеих сторон есть договоренности по развитию научных, политических, экономических отношений. Эти отношения только развиваются», — сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ренат Валуллин вручил Габдулхаку Ахунзянову благодарственное письмо. Продюсер Джаудат Гильманов поздравил Габдулхака Ахунзянова с победой на российском фестивале-конкурсе им.Т. Якупова и вручил диплом фестиваля.

С приветственным словом выступил доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент АН РТ, заслуженный лесовод РФ Харис Мусин. Он рассказал, что многие видные политические и общественные деятели Татарстана в знак дружественных отношений посадили деревья в Абайской области, в том числе Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Василь Шайхразиев, Данис Шакиров.

Мероприятие проводилось с целью укрепления дружественных отношений между Казахстаном и Татарстаном, популяризации культуры, искусства и традиций казахского народа. В программе были представлены татарские, казахские народные песни, а также авторские произведения казахских поэтов и композиторов. Кроме того, открылась выставка работ Татарской школы искусств (руководитель — Рая Масаева).

Татарский народный ансамбль песни и танца «Иртыш моңнары» создан в городе Семей (Семипалатинске) в 1987 году Габдулхаком Ахунзяновым, который по сей день является бессменным руководителем ансамбля. С момента основания коллектив активно участвует в общественной жизни города, музыкальных и культурных мероприятиях, является флагманом татарской культуры в Восточном Казахстане.

В 1990 году Габдулхаком Ахунзяновым был создан ансамбль «Истәлек». Коллектив занимается возрождением утраченных элементов материальной и духовной культуры татар Прииртышья. В 2005 году ансамблю «Истәлек» присвоено звание «Народный».

Зиля Мубаракшина