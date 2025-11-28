В Казани выступил Ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В казанском Дворце культуры «Полимер» состоялся заключительный концерт тура Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа. Мероприятие, организованное в рамках совместного культурного проекта руководством Татарстана и командованием ЛенВО, посетили сотрудники казанских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Один из старейших творческих коллективов России, отмечающий 96-летие, не впервые выступает в республике. Долгие годы он поддерживает военнослужащих и курсантов, а сейчас – участников специальной военной операции и их семьи.

Ансамбль уже дал концерт в Казанском высшем танковом училище, на Казанском вертолетном заводе и на Зеленодольском заводе имени Горького, где его приняли очень тепло.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В репертуаре прозвучали не только военно-патриотические песни, но и фольклорные произведения, а также современные эстрадные вокальные и хореографические номера.

Солистка ансамбля Светлана Кривенко сказала «Татар-информу», что для нее выступление – это способ донести до людей то, что «не скажешь простыми словами, но можно выразить в песне». Она также рассказала о поездках в зону специальной военной операции.

«Знаете, когда ты туда приезжаешь, тебя немножко воспринимают не так чтобы серьезно. Но когда ты выходишь на сцену и даришь эмоции, даришь частичку дома, они, конечно же, это с радостью встречают. И мы их заряжаем, они нас заряжают. Получается шикарная коллаборация», – заявила Светлана Кривенко.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Художественный руководитель ансамбля, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, подполковник Илья Колесников отметил теплый прием со стороны казанских зрителей и раскрыл несколько секретов программы.

«Специально для жителей Татарстана мы подготовили музыкальный подарок – выучили песню на татарском языке «Эх сез матур кызлар», которую обязательно исполним сегодня», – анонсировал Колесников.

Он также подчеркнул высокий уровень труппы: в этот раз в Казань приехали 35 профессиональных артистов, среди которых есть и военнослужащие, и гражданские. Особой гордостью коллектива является балет, который несколько лет подряд признавался лучшим в Вооруженных силах РФ.

Первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Родион Карпов поблагодарил со сцены артистов за подаренный праздник.

«Вы на самом деле нам подарили большой праздник. Я сам лично мог убедиться, насколько талантливые, насколько великолепно воодушевляющие люди в вашем ансамбле. Поэтому вам огромное спасибо, «рәхмәт»!» – заявил Карпов.

Торжественным моментом вечера стало награждение исполнителей. Заместитель министра вручил звания «Заслуженный артист Республики Татарстан» солистке ансамбля Светлане Кривенко и артисту Алексею Федоренко.