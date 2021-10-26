В Казани обсудят развитие взаимодействия творческих ссузов и вузов

В Казанском государственном институте культуры проходит фестиваль образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в сфере культуры и искусств «Региональная палитра».

«В конце проведения фестиваля будет принята единая резолюция о том, как в дальнейшем будут взаимодействовать профильные СПО с вузами», — рассказала куратор проекта Анастасия Малькова.

Она пояснила, что на сегодняшний день профильные средние и высшие учебные заведения работают обособленно.

«На деле мы бы хотели скорректировать учебные планы таким образом, чтобы выпускники ссузов, обучаясь в вузе, не проходили те же направления, которые были пройдены на предыдущем этапе обучения, а могли развиваться дальше», — пояснила Малькова.

Также четырехдневный форум призван организовать конструктивный диалог по вопросам внедрения современных практик высшего и среднего профессионального образования по направлениям «музыкальное искусство», «театральное искусство», «изобразительное искусство», «хореографическое искусство» и «народные промыслы».

По словам куратора проекта, фестиваль заинтересовал культурные учебные учреждения со всей России.

Уже сегодня на базе КазГИКа состоялось пленарное заседание на тему «Современное театральное образование: от предпрофессионального образования до реализации карьеры», где спикеры обсудили и обменялись лучшими инновационными педагогическими практиками в сфере культуры и искусств.

В рамках фестиваля также будут организованы круглые столы по направлениям «музыка», «театр», «хореография», «изобразительное искусство», «народные промыслы». Пройдут мастер-классы по новым формам творчества в сфере искусств, в том числе с применением компьютерных технологий. Также будут организованы секционные семинары по профориентационной работе на разных ступенях профессионального становления в сфере культуры и искусств.

Фестиваль «Региональная палитра» завершится 29 октября пленарным заседанием, где будут подведены итоги и проведено обсуждение предложений по усовершенствованию образовательного процесса профессиональных организаций СПО.

Событие организовано Казанским институтом культуры и проходит под эгидой Министерства культуры РФ.