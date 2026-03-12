В Казани выставкой графики отметят юбилеи автора флага Татарстана и Туманова-отца

В Казанском Кремле, в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана, с 13 марта будет доступна выставка советской книжной графики «Все мы родом из детства». Экспонатами ее станут эскизы и издания, иллюстрации к которым создали народный художник Татарстана, автор флага республики Тавиль Хазиахметов и всесоюзно известный график из Казани, мастер офорта и торцовой ксилографии, отец создателя движения «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрия Туманова Александр Туманов.

Выставка приурочена к 90-летию со дня рождения художников-одногодков. Хазиахметов (3 февраля 1936 – 25 мая 2007) и Туманов (26 мая 1936 – 27 мая 1994) вместе учились в Казанском художественном училище, потом в Ленинграде, в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, – в одной мастерской Михаила Таранова. После выпуска оба много лет работали в Татарском книжном издательстве.

«Обдумывая будущую выставку и анализируя творчество художников, мы решили представить их только одной темой – детской, которая была важна для них обоих, поскольку оба они активно работали в Таткнигоиздате над оформлением именно детских книг. А также детская тема интересно воплощалась ими в станковых произведениях. Так что на выставке экспонируется лишь часть обширных коллекций произведений художников из собрания Музея ИЗО Татарстана», – рассказала «Татар-информу» куратор выставки, кандидат искусствоведения Ольга Улемнова.

Фото предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

Всего в фондах музея 122 графических и живописных работы, а также 29 досок для гравюр Александра Туманова, 55 графических работ (рисунков, акварелей и гравюр) Тавиля Хазиахметова. Большая их часть стала экспонатами еще при жизни художников, у которых их приобретали музей и Министерство культуры. Несколько произведений (графических и живописных), офортных и ксилографских досок Александра Туманова семья художника подарила музею уже после смерти мастера.

Фото предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

Выставка станет своего рода путеводителем по двум основным художественным тенденциям книжного искусства Татарстана 1960-1980-х годов. Посетители смогут увидеть более 90 графических произведений: оригиналы иллюстраций к сказкам и детским книгам татарских, русских и зарубежных писателей, детские портреты, пейзажи, жанровые композиции в разных техниках – акварель, гуашь, карандаш, тушь пером и кистью, ксилография и офорт. А также более сотни оформленных художниками книг, предоставленных Научной библиотекой имени Лобачевского Казанского университета.

Побывать на выставке «Все мы родом из детства» можно будет до 3 мая.