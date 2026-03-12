В Казани выставкой графики отметят юбилеи автора флага Татарстана и Туманова-отца
В Казанском Кремле, в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана, с 13 марта будет доступна выставка советской книжной графики «Все мы родом из детства». Экспонатами ее станут эскизы и издания, иллюстрации к которым создали народный художник Татарстана, автор флага республики Тавиль Хазиахметов и всесоюзно известный график из Казани, мастер офорта и торцовой ксилографии, отец создателя движения «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрия Туманова Александр Туманов.
Выставка приурочена к 90-летию со дня рождения художников-одногодков. Хазиахметов (3 февраля 1936 – 25 мая 2007) и Туманов (26 мая 1936 – 27 мая 1994) вместе учились в Казанском художественном училище, потом в Ленинграде, в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, – в одной мастерской Михаила Таранова. После выпуска оба много лет работали в Татарском книжном издательстве.
«Обдумывая будущую выставку и анализируя творчество художников, мы решили представить их только одной темой – детской, которая была важна для них обоих, поскольку оба они активно работали в Таткнигоиздате над оформлением именно детских книг. А также детская тема интересно воплощалась ими в станковых произведениях. Так что на выставке экспонируется лишь часть обширных коллекций произведений художников из собрания Музея ИЗО Татарстана», – рассказала «Татар-информу» куратор выставки, кандидат искусствоведения Ольга Улемнова.
Всего в фондах музея 122 графических и живописных работы, а также 29 досок для гравюр Александра Туманова, 55 графических работ (рисунков, акварелей и гравюр) Тавиля Хазиахметова. Большая их часть стала экспонатами еще при жизни художников, у которых их приобретали музей и Министерство культуры. Несколько произведений (графических и живописных), офортных и ксилографских досок Александра Туманова семья художника подарила музею уже после смерти мастера.
Выставка станет своего рода путеводителем по двум основным художественным тенденциям книжного искусства Татарстана 1960-1980-х годов. Посетители смогут увидеть более 90 графических произведений: оригиналы иллюстраций к сказкам и детским книгам татарских, русских и зарубежных писателей, детские портреты, пейзажи, жанровые композиции в разных техниках – акварель, гуашь, карандаш, тушь пером и кистью, ксилография и офорт. А также более сотни оформленных художниками книг, предоставленных Научной библиотекой имени Лобачевского Казанского университета.
Побывать на выставке «Все мы родом из детства» можно будет до 3 мая.