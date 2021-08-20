В Казани выставили на торги бывшее вагонное депо, начальная цена — 121 млн рублей

В Казани продают бывшее пассажирское вагонное депо. Площадь помещения составляет 11 тыс. кв. метров, вместе с земельными участками — 1,7 га. Торги проведет Российский аукционный дом, на сайте которого опубликовано соответствующее объявление.

Объект расположен в Кировском районе Казани, неподалеку от трассы М7 «Волга» — между микрорайонами Займище и Новое Юдино. В настоящее время бывшее депо законсервировано, в нем подключено электричество и водоснабжение. В дальнейшем его можно использовать как производственно-складское помещение, говорится в объявлении.

Начальная цена лота — 121,3 млн рублей.