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20 августа 2021  19:18

В Казани выставили на торги бывшее вагонное депо, начальная цена — 121 млн рублей

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В Казани продают бывшее пассажирское вагонное депо. Площадь помещения составляет 11 тыс. кв. метров, вместе с земельными участками — 1,7 га. Торги проведет Российский аукционный дом, на сайте которого опубликовано соответствующее объявление.

Объект расположен в Кировском районе Казани, неподалеку от трассы М7 «Волга» — между микрорайонами Займище и Новое Юдино. В настоящее время бывшее депо законсервировано, в нем подключено электричество и водоснабжение. В дальнейшем его можно использовать как производственно-складское помещение, говорится в объявлении.

Начальная цена лота — 121,3 млн рублей.

#торги #депо
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