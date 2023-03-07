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Новости Татарстана и Казани
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В Казани выставили на продажу ТЦ рядом с Центральным рынком за полмиллиарда рублей
В Казани выставили на продажу за 499 млн рублей торговый центр, расположенный на улице Московской, 48, рядом с Центральным рынком. Соответствующее объявление размещено на популярной онлайн-площадке.
Площадь здания составляет свыше 8 тыс. квадратных метров. В объявлении отмечается, что объект обладает всеми удобствами для покупателей, включая пассажирский лифт и эскалаторы. Для арендаторов есть разгрузочный дебаркадер и грузовые лифты.
Продавец пишет, что на сегодняшний день торговый центр на 93% заполнен арендаторами, среди которых пять якорных: «Бургер Кинг», «Кари», «Пятерочка», «Пекарня» и «Глобус».
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