В Казани выставили на продажу ТЦ рядом с Центральным рынком за полмиллиарда рублей

В Казани выставили на продажу за 499 млн рублей торговый центр, расположенный на улице Московской, 48, рядом с Центральным рынком. Соответствующее объявление размещено на популярной онлайн-площадке.

Площадь здания составляет свыше 8 тыс. квадратных метров. В объявлении отмечается, что объект обладает всеми удобствами для покупателей, включая пассажирский лифт и эскалаторы. Для арендаторов есть разгрузочный дебаркадер и грузовые лифты.

Продавец пишет, что на сегодняшний день торговый центр на 93% заполнен арендаторами, среди которых пять якорных: «Бургер Кинг», «Кари», «Пятерочка», «Пекарня» и «Глобус».