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В Казани выставили на продажу ТЦ Art City за 350 млн рублей
В Казани продают торгово-офисный центр Art City, расположенный рядом с остановкой «Советская площадь», за 350 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано в сервисе онлайн-объявлений.
Площадь центра – свыше 2 тыс. квадратных метров, из которых более 1,6 тыс. пригодны для аренды. Площадь самого земельного участка – почти 2,5 тыс. квадратных метров.
В объявлении сказано, что здание оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, мультизональным кондиционированием, противопожарной сигнализацией, системой контроля доступа в торгово-офисный центр, видеонаблюдением и охраной, а также домофоном.
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