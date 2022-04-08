В Казани продаются два помещения ТЦ «Перекресток»

В Казани продаются два помещения гипермаркета «Перекресток», расположенные в торговых центрах «Азино» и «Савиново». Соответствующая информация размещена на сайте бесплатных объявлений.

Первое помещение размещено по адресу: Юлиуса Фучика, 155 в ТЦ «Азино». Оно продается за 137 млн рублей. Общая площадь реализуемого помещения составляет 29 тыс. кв. метров, из которых 152 кв. метра на цокольном этаже и 2,7 тыс. кв. метров — на первом. Торговый центр размещен на земельном участке общей площадью 3,7 тыс. кв. метров на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Минской.

В объявлении говорится, что здание оснащено современными системами инженерных коммуникации: отоплением, холодным и горячим водоснабжением, системой пожаротушения, электроснабжением, канализацией и вентиляционной системой.

Второе помещение реализуется в торговом центре «Савиново» площадью 6,7 тыс. кв. метров, из которых 6,3 тыс. кв. метров — на первом, 395 кв. метров — на втором и третьем этажах. Здание оснащено современными системами инженерных коммуникации: отоплением, холодным и горячим водоснабжением, электроснабжением, канализацией, вентиляционной системой, также в здании работает система пожаротушения. Отмечается, что стоимость помещения 1 млн рублей.

«Стоимость помещения, указанная в объявлении, условная. „Перекресток“ не уходит из торгового центра», — разъяснил продавец.