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В Казани выставили на продажу ДК им. Маяковского за 290 млн рублей
В Казани выставили на продажу ДК им. Маяковского. Объект расположен в Вахитовском районе города по адресу ул. Шмидта д. 35. Цена здания площадью 2,9 тыс. «квадратов» - 290 млн рублей, следует из опубликованного объявления.
Сооружение находится между деловым центром (ул. Шмидта, д. 35А) и не функционирующим зданием из красного кирпича. Сам дворец культуры был построен в 1936-м, последние годы там находился деловой центр.
В четырехэтажном здании есть конференц-зал, спортзал и концертный зал. Также дворец культуры обильно украшен различными декоративными элементами, сохранилась лепнина, балясины.
фото: «Татар-информ»
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