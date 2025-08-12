В Казани вышел трек про станцию метро на татарском языке

В столице Татарстана вышел трек про станцию метро «Площадь Тукая» на татарском языке от исполнителей Argen и Aaron Voodoo. Сингл продолжает серию работ проекта «Музыкальная лаборатория» от Scratch DJ School и Yummy Music. Инициатива реализуется при поддержке Комиссии по языкам при Раисе РТ, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанского отделения «Движения первых».

«Для меня эта композиция – отражение привычного ритма жизни города, где голос метрополитена стал близким и родным на пути к своей мечте. Трек является олицетворением динамичного дыхания для тех, кому хоть раз посчастливилось побывать в прекрасной столице Татарстана. Локальная сцена и современный фольклор всегда интересовали меня больше мировых, и всегда восхищали люди с новым видением и современным подходом к народному творчеству», – отметил исполнитель Argen.

Релиз сингла приурочен к фестивалю TANTANA, который пройдет 30 августа на White Place в День города и День Республики Татарстан. Трек размещен на всех музыкальных площадках.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.