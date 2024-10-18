В Казани вышел сборник казахской поэзии на татарском языке

В Казани вышел сборник «Антология казахской поэзии на татарском языке». Книгу презентовали сегодня в Союзе писателей Татарстана.

«В советское время наша литература дружно сосуществовала. Однако после 1993 года эта связь порвались. Сейчас эту связь мы поддерживаем и помним. Выходили переводы произведений казахской литературы, выходили в Казахстане сборники наших сказок. Став председателем Союза писателей, я постарался вынести нашу связь на прежний уровень», — рассказал журналистам председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла.

Ркаил Зайдулла руководил созданием этого сборника. Перевод составлен заместителем председателя Союза писателей РТ Ильсияр Иксановой и поэтом Газинуром Муратом.

«Хотя тюркские языки достаточно хорошо друг друга понимают, но без академического словаря мы не можем здесь работать. Очень много нюансов, потому что это литературный язык», – поделилась с корреспондентом «Татар-информа» Иксанова.

В книгу вошли стихи казахских поэтов разных поколений, получивших широкую известность в Республике Казахстан. Переведено 250 произведений 36 поэтов. Тираж сборника — 500 экземпляров, не предназначенных для продажи.

«У нас была задача сблизить литературы наших современников. Классиков друг друга мы вроде бы хорошо знаем, но в последние годы мы не так тесно общались, и есть потребность показать современных писателей», — рассказала корреспонденту Ильсияр Иксанова.

Также публике показали книгу «Җаныңнын бер өлеше» — сборник прозаических произведений татарских писателей, переведенных на казахский язык.

«Здесь тридцать авторов-прозаиков, которые живут и творят в настоящее время. Эта антология была переведена на русский, турецкий и азербайджанский языки. Буквально на днях она вышла в Казахстане», — отметила зампред Союза писателей РТ.

Сборник татарской прозы выпущен тиражом в 1 тысячу экземпляров. В книгу вошли произведения таких авторов, как Набира Гиматдинова, Ркаил Зайдулла, Марат Кабиров, Лябиб Лерон, Факиль Сафин, Зульфат Хакимов.