Ценники летят в космос: «Рубин» скупает звезд ФНЛ, чтобы вернуться в Премьер-лигу

Вылетев в ФНЛ, «Рубин» не стал тянуть с трансферами и начал с места в карьер. Команду Леонида Слуцкого одновременно пополнили пять футболистов, которых по меркам «лучшей лиги мира» можно считать топовыми. О том, как в Казани собирают дрим-тим, «убивая» ФНЛ деньгами, и кого еще ждать в «Рубине», выяснила спортивная редакция «Татар-информа».

После вылета в ФНЛ и массового побега легионеров «Рубин» оказался в патовой ситуации

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» сильно перегревает рынок ФНЛ, на что имеет полное право

После вылета в ФНЛ и массового побега легионеров «Рубин» оказался в патовой ситуации. В команде почти не осталось опытных футболистов, а имеющийся ростер из российской молодежи очевидно не подходит под задачу вернуться в РПЛ здесь и сейчас. Об этом еще на итоговой пресс-конференции заявлял генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.

«Уже сейчас мы смотрим, формируем состав. В ФНЛ нужны другого плана футболисты. РПЛ – это художники, а там бойцы, там все время бьются. В соответствии с этим формируем. Если будем в ФНЛ, то будем бороться за выход в РПЛ. Я считаю, это преступление, если будем играть в ФНЛ», – отмечал Сайманов.

Уже исходя из этих слов гендиректора «Рубина» можно было примерно предположить, каковой окажется трансферная политика клуба в это межсезонье. А именно ставка на опытных бойцов, для которых борьба за выход в РПЛ не пустой звук. И первые шаги в этом направлении казанцы уже начали предпринимать, собирая своеобразный дрим-тим на уровне ФНЛ.

Рустем Сайманов: «Если будем в ФНЛ, то будем бороться за выход в РПЛ. Я считаю, это преступление, если будем играть в ФНЛ» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

При этом стоит отметить и то, как «Рубину» удается заполучить столь опытных и проверенных исполнителей. Казанцы с двух ног ворвались на трансферный рынок ФНЛ и начали откровенно перегревать его миллионами рублей, пользуясь конкурентными преимуществами:

Почти неограниченный для ФНЛ бюджет Возможность подписывать футболистов в обход пусть и мнимого, но все же потолка. Поскольку «Рубин» официально все еще не является участником ФНЛ, соответственно потолку до сих пор не подчиняется

Короче говоря, конкурентное преимущество «Рубина» – это деньги. Но объективно клуб имеет на это полное право, тем более если перед Леонидом Слуцким стоит задача выйти в высший дивизион с первой же попытки. Наверняка сейчас чуть ли не все звезды ФНЛ уже сидят на чемоданах в ожидании звонка из Казани. И будут правы. По имеющейся информации, зарплаты пятерых новичков «Рубина» составят от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей в месяц. Для ФНЛ это космос.

Кабутов имел предложение из РПЛ, но поехал в ФНЛ

К слову, подобные предложения помогают добиваться преимущества даже перед клубами РПЛ. Так, по информации «Матч ТВ», один из новичков «Рубина» Дмитрий Кабутов отказал «Нижнему Новгороду», поскольку казанский клуб предложил трехлетний контракт на лучших условиях, нежели клуб Премьер-лиги. Момент довольно показательный.

Что касается игровых качеств Дмитрия Кабутова, то этот трансфер пока один из самых качественных и в целом даже неожиданных Фото: rubin-kazan.ru

Что касается игровых качеств Кабутова, то этот трансфер пока один из самых качественных и в целом даже неожиданных. Да, статистика футболиста по этому сезону крайне говоря слабая. Аргументировать это можно тем, что в «Крыльях» Дмитрий конкуренцию проиграл, а в «Уфе» ему было не до голов. Хотя в составе башкирского клуба он с ходу стал лидером по ряду метрик: от ключевых передач до процента удачных обводок. Что касается прошлого сезона, то в составе «Крыльев Советов» футболист установил рекорд ФНЛ, отдав 16 ассистов за сезон.

А еще Кабутов – универсал. Именно то, что так любит и ценит Слуцкий. Лишь в этом сезоне он отыграл на пяти разных позициях, от крайнего защитника до центрфорварда, хотя все же основное его амплуа – правый вингер. Большую пользу Кабутов может принести и на позиции латераля, закрывая всю бровку. Но игра в три защитника – это не про «Рубин» Слуцкого.

Иванов уже работал со Слуцким в сборной

Еще один трансфер из Премьер-лиги, а если быть точнее, то еще один трансфер из «Уфы». Если в составе «Ахмата», за который Олег Иванов выступал на протяжении девяти лет, футболист больше ассоциировался с игроком группы атаки, то в прошлом сезоне в «Уфе» переквалифицировался в игрока центральной, а порой даже опорной зоны. Поэтому и пенять на статистику в 2+2 за весь сезон не стоит.

В «Рубин» Олег Иванов (справа), скорее, приходит не только для поля, но и для раздевалки. Долгое время в Грозном 35-летний полузащитник являлся капитаном команды Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но в «Рубин» Иванов, скорее, приходит не только для поля, но и для раздевалки. Долгое время в Грозном 35-летний полузащитник являлся капитаном команды, поэтому опыта ему не занимать.

Также стоит отметить, что в следующем сезоне Олег будет, вероятно, единственным футболистом «Рубина» с опытом игры за сборную. Примечательно, что вызывался Иванов в главную команду страны, когда ею еще руководил Леонид Викторович. А в преддверии Евро-2016 даже оказался в легендарном составе Слуцкого на передаче «Что? Где? Когда?». Что, вероятно, говорит о хороших отношениях тренера с футболистом.

Чуперка, Попов и Зотов отыграли на троих в ФНЛ почти 500 матчей и вывели в РПЛ 8 клубов

До начала трансферной активности единственным игроком «Рубина», кто имел более-менее солидный опыт игры в ФНЛ, являлся Герман Онугха. Но и он уже покинул команду по истечении срока аренды. Так что в усилении из первого дивизиона команда Слуцкого нуждалась как никогда. Знаменитое «в РПЛ – художники, а в ФНЛ – бойцы» Сайманова подходит сюда как нельзя кстати. При этом каждый из этой троицы имеет не только простой опыт игры в ФНЛ (479 матчей на троих за всю карьеру), но и, что более важно, опыт вывода команд из ФНЛ в РПЛ.

Так, например, Александр Зотов за свою карьеру выводил клубы из ФНЛ в РПЛ дважды: «Томь» в сезоне 2012/23 и «Динамо» – 2016/17. А Валерий Чуперка и Артем Попов трижды: «Томь» – 2015/16, «Анжи» – 2014/15, «Тамбов» – 2018/19 и «Оренбург» – 2017/18, «Ротор» – 2019/20, «Нижний Новгород» – 2020/21.

Особо здесь стоит выделить Артема Попова, который за последние пять сезонов выводил в РПЛ сразу три разных клуба («Оренбург», «Ротор», «Нижний Новгород») Фото: rubin-kazan.ru

Особо здесь стоит выделить Попова, который за последние пять сезонов выводил в РПЛ сразу три разных клуба («Оренбург», «Ротор», «Нижний Новгород»). А после каждого повышения в классе не поднимался с командой в РПЛ, а вновь оставался в ФНЛ, но уже помогал проделать такой же путь с другой командой. В прошлом сезоне у полузащитника не получилось сделать это с «Балтикой», в следующем сезоне Попов будет пытаться подняться вверх уже с «Рубином». Такие бойцы, как Попов, Чуперка и Зотов, в ФНЛ на вес золота.

Пока что трансферная активность казанцев впечатляет. И состав для ФНЛ у «Рубина» вырисовывается что надо. Учитывая, что на подходе как минимум еще Александр Мартынович. Другое дело, как со всем этим добром будет справляться Слуцкий, привыкший работать в тепличных условиях с легионерами высокого уровня? И вообще получится ли у специалиста не провалиться вновь? На данный момент именно позиция главного тренера является болевой точкой команды.