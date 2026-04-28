В Казани выросло количество ДТП с подростками

В Казани увеличилось количество ДТП с детьми – за первые три месяца 2026 года зарегистрировано 23 аварии и пострадали 24 подростка. Это на 6 случаев больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, которую провел руководитель исполкома Рустем Гафаров, рассказал начальник Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.

Несмотря на это, лишь одно ДТП случилось по неосторожности детей. В остальных 22 случаях виноваты взрослые. Михаил Савин также отметил, что летом количество ДТП с подростками, не имеющими прав, обычно увеличивается.

«Они устраивают "покатушки" на всевозможных транспортных средствах, взятых "взаймы" у друзей и знакомых, или раздобывшие ключи от родительских авто. Среди них как лишенные права управления, так и совсем не получившие водительские удостоверения. Жертвами такой безрассудности на дорогах зачастую становятся не они сами, а их пассажиры, нередко – тоже дети и подростки», – пояснил он.

Схожая ситуация наблюдается с подростками на питбайках, которые не предназначены для езды на дорогах. Очень часто попавшие в смертельные ДТП подростки получали мотоцикл в подарок от родителей.

«Из 14 задержанных питбайков владельцам пока вернули только один, остальные остаются на штрафстоянке. Мы ведем комплексную работу с нарушителями, их родителями и подразделениями по делам несовершеннолетних», – рассказал Савин.

Для профилактики детской аварийности были предложены игры и квесты, обучающие правилам дорожного движения. Как отметил начальник управления образования Казани Ирек Ризванов, это поможет в игровой форме сформировать базовые навыки безопасного поведения. Перед летними каникулами работа по профилактике будет усилена, а в школах пройдут тематические мероприятия.