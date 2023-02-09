В Казани выросло количество аварий на канализационных сетях

1089 км ветхих сетей водоснабжения насчитывается в Казани, из них 988 км изношены более чем на 50%, и этот показатель продолжает расти. Такая же ситуация наблюдается по сетям канализации, из-за чего по итогам прошлого года в столице Татарстана число аварий на них выросло на 20 по сравнению с 2021 годом, сообщил директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров, отчитываясь перед мэром Ильсуром Метшиным.

За год протяженность ветхих коммуникаций выросла с 744 до 773 км, изношенных более чем наполовину – с 638 до 653 км, сообщил Егоров. В 2022 году зарегистрировано 156 случаев – на 20 больше, чем в предыдущем году.

При этом количество аварий на сетях водоснабжения все же снизилось – по словам Егорова, в 2022 году произошло 1174 аварии, что на 250 случаев меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Ликвидация 299 аварий проводилась без прекращения водоснабжения жителей, в 590 случаях оно составило от 1 до 8 часов, в 285 случаях – от 8 до 16 часов», – добавил Егоров.

В этом году, как сообщил гендиректор «Водоканала», в Казани планируется построить 12 км сетей водопровода и канализации для новых городских объектов. Еще 28 км отремонтируют – работы затронут участок третьего северного коллектора по улице Чистопольской, сети по улицам А.Кутуя, Архангельской, Н.Исанбета, Красикова, Ломжинской, Сахарова, Толстого, Халитова и другие.

Сейчас в столице Татарстана ведется реконструкция участков третьего северного коллектора, который изношен на 100%. Завершить работы планируется во втором квартале этого года.