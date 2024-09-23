В Казани выросло число звонков на телефоны доверия от подростков

С начала августа в Казани выросло количество звонков на телефоны доверия, посвященных суицидальной тематике. Об этом заявила председатель комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина на деловом понедельнике.

«В целом показатели находятся в пределах значений прошлого года. Всего с начала 2024 года зафиксировано 219 обращений по суицидальной тематике», – рассказала Загидуллина.

Она добавила, что звонки не связаны со школой и детей больше беспокоят семейные проблемы: родители больше заняты бытовыми вопросами. При этом значительно снизились звонки от родителей по поводу воспитания детей.