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В Казани выросло число звонков на телефоны доверия от подростков
С начала августа в Казани выросло количество звонков на телефоны доверия, посвященных суицидальной тематике. Об этом заявила председатель комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина на деловом понедельнике.
«В целом показатели находятся в пределах значений прошлого года. Всего с начала 2024 года зафиксировано 219 обращений по суицидальной тематике», – рассказала Загидуллина.
Она добавила, что звонки не связаны со школой и детей больше беспокоят семейные проблемы: родители больше заняты бытовыми вопросами. При этом значительно снизились звонки от родителей по поводу воспитания детей.
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