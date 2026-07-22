В Казани выросла доля студий в новостройках

Аналитики «Циан» проанализировали изменение структуры предложения на рынке новостроек в 30 крупнейших городах России. За последние три года доля студий в целом по стране сократилась с 20% до 15%. Однако в Казани динамика оказалась обратной: показатель вырос с 6% до 8%.

В 2023 году студии занимали 6% от общего объема предложения в новостройках Казани. К 2026 году их доля увеличилась до 8%. Казань вошла в число городов, где популярность студий не снижается, а растет, наряду с Ижевском (+7 п.п.), Калининградом (+9 п.п.) и Пермью (+13 п.п.).

В целом по России пик популярности студий пришелся на 2023 год, когда их доля достигала 20%. С тех пор рынок постепенно перестраивается: к настоящему моменту доля студий снизилась до 15%, одновременно выросла доля однокомнатных (с 34% до 36%) и двухкомнатных (с 31% до 33%) квартир.

Сокращение доли студий в большинстве городов аналитики «Циан» связывают с несколькими факторами. Во-первых, после завершения периода низких ипотечных ставок сократилась доля инвестиционного спроса. На первый план вышли покупатели, приобретающие жилье для собственного проживания, для которых студии зачастую недостаточно комфортны.

Во-вторых, девелоперы стали активнее выводить на рынок проекты классов «бизнес» и «премиум», где студии традиционно менее востребованы. Дополнительным фактором стали изменения в регулировании: в Москве с августа 2024 года действует запрет на проектирование квартир площадью менее 28 кв.м, что повлияло на настроения застройщиков и в других регионах.

Наибольшее снижение доли студий за три года зафиксировано в Сочи (с 56% до 29%), Москве (с 21% до 11%), Ростове-на-Дону (с 20% до 11%) и Самаре (с 15% до 7%). В ряде городов, включая Казань, показатель пока продолжает увеличиваться.

В исследование вошли 30 крупнейших рынков России, где в новостройках продается не менее 100 студий. Данные рассчитаны за январь-июль 2023 и 2026 годов