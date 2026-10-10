В Казани вырос спрос на украшения без вставок

В столице Татарстана за январь – сентябрь 2026 года спрос на ювелирные украшения без вставок вырос на 36% в годовом выражении. К такому выводу пришел аналитический центр SOKOLOV, изучив данные о продажах таких изделий в розничных магазинах бренда, расположенных в Казани.

В целом по стране популярность украшений без вставок увеличилась на 27%. Наиболее выраженной динамика оказалась в таких городах, как Иркутск (+63%), Саратов (+52%) и Омск (+47%).

Украшения без вставок составили 47% от общего количества ювелирных изделий, приобретенных казанцами за первые девять месяцев текущего года. Это чуть ниже среднероссийского показателя, равного 48%. Чуть выше доля таких ювелирных изделий в Омске и Уфе – по 51%, а также в Краснодаре, Перми, Саратове и Тюмени – по 50%. Наименьшей популярностью они пользуются в Москве (45% от общего числа покупок).

При этом в денежном выражении продажи украшений без вставок в столице РТ увеличились на 29%. По России показатель вырос на 18%. Топ-3 городов по этому критерию составили Челябинск (+52%), Иркутск (+47%) и Саратов (+44%).

Средний чек украшения без вставок в Казани за январь – сентябрь оказался равен 5607 рублям, а по России – 6297 рублям. Наиболее высокие значения выявлены в Волгограде – 7841 рубль, Ростове-на-Дону – 7132 рубля и Калининграде – 6738 рублей.

«Среди минималистичных вариантов казанцы чаще выбирали кольца, браслеты и серьги. В тройку наиболее востребованных материалов вошли серебро, красное золото и золоченое серебро», – конкретизировали некоторые детали в аналитическом центре бренда.