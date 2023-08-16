Новый «мусорный Эверест» вырос в Казани – власти города пообещали принять меры

В появлении огромной свалки на въезде в садовое товарищество №10 в Авиастроительном районе виноваты частные нелицензированные перевозчики, заявили в мэрии Казани. Власти города пообещали, что в будущем начнут устанавливать видеокамеры, чтобы вовремя вычислять нарушителей.

Кадры огромного «мусорного Эвереста», состоящего как из бытовых, так и строительных отходов, накануне опубликовали в своем телеграм-канале «Вести Татарстан». Сотрудники администрации, комментируя несанкционированную свалку, обвинили в ней желающих нажиться перевозчиков.

«К сожалению, частные нелицензированные перевозчики, в целях получения выгоды, вывозят отходы не на специализированные полигоны, а на площадки жилых массивов Казани, из-за чего и образовываются завалы», – написали представители мэрии в соцсетях, сославшись на местную администрацию.

Сейчас в Казани прорабатывается вопрос установки камер с высоким разрешением, которые позволят фиксировать факты сброса мусора на почву, добавили в мэрии.

Саму же свалку в Авиастроительном районе должен убрать регоператор – УК «ПЖКХ», которому уже отправлена соответствующая заявка.

Напомним, в прошлом году в России приняли закон, который позволяет размещать специальные фотоловушки для ловли нарушителей, которые на автомобилях привозят и скидывают отходы на обочинах дорог или берегах водоемов. За это предусмотрены штрафы до 200 тыс. рублей.