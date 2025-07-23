В Казани вырос интерес к аренде трехкомнатных квартир

В столице Татарстана вырос интерес к долгосрочной аренде трехкомнатных квартир. Число просмотров соответствующих объявлений увеличилось на 24,9% за месяц, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Аренда».

При этом медианная стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в Казани по итогам июня составила 38 тыс. рублей, увеличившись на 0,2% за месяц. Долгосрочная аренда двухкомнатных квартир также стала дороже на 0,2% – ее медианная стоимость достигла 50 тыс. рублей.

Напротив, медианная стоимость долгосрочной аренды трехкомнатных квартир снизилась за месяц на 0,4%: по итогам первого летнего месяца она составила 75 тыс. рублей.

«Интерес к долгосрочной аренде в Казани растет перед горячим сезоном. Многие арендаторы стараются решить вопрос с жильем до периода наиболее высокого спроса: найти квартиру в комфортном для себя темпе по комфортной цене и с меньшей конкуренцией», – прокомментировал тренды руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

«В Казани мы отмечаем, что количество просмотров объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир уже в июне выросло на 13,1% относительно мая, двухкомнатных – на 11,1%, трехкомнатных – на 24,9%», – уточнил он.

Вместе с тем наиболее популярным форматом в Казани остаются однокомнатные квартиры: в июне объявлениями об их сдача интересовались 52,4% арендаторов. Следом идут двухкомнатные квартиры – 11,2%. На долю трехкомнатных квартир приходится 7,9% просмотров.

За июнь предложение сдаваемых квартир в городе выросло во всех форматах. Количество однокомнатных квартир на рынке долгосрочной аренды увеличилось на 6,2%, двухкомнатных – на 10,9%, а трехкомнатных – на 12,2%.