В Казани выпустили книгу для женщин, которые не решаются на многодетное материнство

Центр защиты материнства «Умиление» совместно с казанскими журналистами выпустил книгу «5+: многодетное счастье». Издание подготовлено в рамках проекта «Маленькое и такое большое чудо», реализуемого при поддержке гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.

Авторы хотят показать женщинам, что многодетность – естественная и радостная часть жизни для семей с российскими традициями и культурой. В книге собраны истории мам, которые воспитывают нескольких детей и своим примером вдохновляют других женщин.

«Главное откровение героинь книги состоит в том, что, когда семья не стремится жестко контролировать деторождение, а доверяет естественному ходу жизни, дети приходят в свое время и меняют жизнь к лучшему. Это происходит вопреки всем страхам, сомнениям и даже внешним трудностям, например, жилищным», – рассказывают авторы проекта.

Это уже третье издание серии. Первая книга «Маленькое и такое большое чудо» была адресована женщинам, стоящим перед выбором сохранить беременность или сделать аборт. В ней собраны счастливые истории мам, которые, несмотря на трудную жизненную ситуацию, решились дать жизнь. Вторая книга – «Ресурсное материнство» – собрала истории мам, которые столкнулись с трудностями после рождения детей, но смогли их преодолеть и своим примером вдохновили других женщин.

Новая книга, как и предыдущие, будет бесплатно распространяться среди специалистов, работающих с будущими и молодыми мамами: врачей, психологов и консультантов.