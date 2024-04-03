В Казани вынужденно сел самолет из Москвы, одному из пассажиров стало плохо

Ночью в Казани совершил вынужденную посадку самолет из Москвы.

Как стало известно агентству, воздушное судно «Аэрофлота» следовало рейсом Москва – Иркутск. В какой-то момент 28-летней женщине на борту стало плохо и капитан судна принял решение экстренно посадить самолет в столице Татарстана.

После того, как девушке оказали помощь, рейс продолжил движение в место назначения.