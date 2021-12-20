В Казани вынужденно сел рейс из Уфы из-за пассажира, которому стало плохо в полете
В Международном аэропорту «Казань» совершил вынужденную посадку рейс Уфа – Москва авиакомпании «Победа». Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от очевидцев.
Причиной посадки стал пассажир, которому стало плохо вов ремня полета.
На борту «Боинга», по данным очевидцев, порядка 180 пассажиров.
В 21.12 20 декабря в международном аэропорту "Казань" им. Г. Тукая совершил вынужденную посадку самолёт Boeing-737 авиакомпании "Победа", совершавший рейс Уфа-Москва (Шереметьево). Пассажиру стало плохо, предварительно, инфаркт.