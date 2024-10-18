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В Казани вынесли приговор водителю Mercedes, протащившему инспектора ДПС по дороге
В Казани 32-летний местный житель получил срок за применение насилия к представителю власти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
В январе пьяный казанец сел за руль автомобиля Mercedes-Benz GLA200 без госномера. В пути следования его остановил автоинспектор. После того, как сотрудник полиции подошел к автомобилю, водитель резко нажал на газ, и в результате форменная одежда инспектора зацепилась за дверную ручку.
Полицейский потребовал остановиться, но водитель проигнорировал эти требования и продолжил движение. Автомобилист протащил инспектора по дороге до тех пор, пока не врезался в автомобиль Peugeot.
Суд, с учетом позиции прокуратуры Приволжского района Казани, признал мужчину виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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