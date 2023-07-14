В Казани вынесли приговор сотруднику «Билайна», который «сливал» информацию о клиентах

Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор местному жителю, который, используя служебное положение, распространял посторонним информацию о клиентской базе. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Установлено, что в сентябре 2022 года сотрудник был принят в компанию «ВымпелКом» специалистом обслуживания и продаж в один из офисов Казани.

В период с декабря 2022 года по февраль 2023 года к специалисту обратился неизвестный с просьбой передать персональные данные абонентов, а также их номера. После этого сотрудник офиса, используя персональный рабочий компьютер, вошел в информационную систему и сфотографировал информацию о 17 клиентах на свой телефон.

Свою вину сотрудник признал. Он рассказал, что с января по февраль 2023 года решил заняться незаконным получением персональных данных абонентов, с этой целью искал объявления в телеграм-сообществах, где людям требовалась информация об абонентах, и предлагал свои услуги. После того, как находил клиента, он фотографировал информацию на свой телефон и пересылал заказчику.

Суд признал сотрудника виновным в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения. Его приговорили к наказанию в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, а сотовый телефон конфисковали.