В Казани вынесли приговор рабочему, который, делая ремонт, украл ювелирку на 100 тысяч

Прокуратура Советского района Казани поддержала гособвинение по делу в отношении 38-летнего мужчины, которого обвинили в краже. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, 12 октября 2022 года мужчина во время выполнения ремонта в одной из квартир дома на Проспекте Победы, похитил золотые украшения на общую сумму более 100 тыс. рублей.

Свою вину казанец признал и частично возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.