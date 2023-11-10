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В Казани вынесли приговор рабочему, который, делая ремонт, украл ювелирку на 100 тысяч
Прокуратура Советского района Казани поддержала гособвинение по делу в отношении 38-летнего мужчины, которого обвинили в краже. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, 12 октября 2022 года мужчина во время выполнения ремонта в одной из квартир дома на Проспекте Победы, похитил золотые украшения на общую сумму более 100 тыс. рублей.
Свою вину казанец признал и частично возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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