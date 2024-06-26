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Происшествия 26 июня 2024 17:57

В Казани вынесли приговор предпринимателю, торговавшему контрафактными сигаретами

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В Казани суд вынес приговор 74-летней жительнице Зеленодольска. Женщину признали виновной в приобретении, хранении в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Оказалось, в августе 2023 года женщина приобрела партию немаркированной табачной продукции. Контрафактные сигареты предприниматель продавала в торговом павильоне рынка на улице Межлаука в Казани.

Незаконную деятельность обнаружили сотрудники полиции. Всего у женщины изъяли 2856 пачек немаркированных табачных изделий на общую сумму более 300 тыс. рублей.

Свою вину подсудимая признала. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

#маркировка сигарет #приговор суда
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