Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани вынесли приговор мужчине, который прописал в своей квартире 13 мигрантов
Прокуратура Советского района Казани поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя, который незаконно прописал в своей квартире 13 иностранцев. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В суде установлено, что 15 мая мужчина зарегистрировал в своей квартире мигрантов, которые фактически там не проживали.
Свою вину казанец полностью признал. С учетом рецидива суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников