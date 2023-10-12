В Казани вынесли приговор мужчине, который прописал в своей квартире 13 мигрантов

Прокуратура Советского района Казани поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя, который незаконно прописал в своей квартире 13 иностранцев. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде установлено, что 15 мая мужчина зарегистрировал в своей квартире мигрантов, которые фактически там не проживали.

Свою вину казанец полностью признал. С учетом рецидива суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.