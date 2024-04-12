В Казани вынесли приговор мужчине, который до смерти избил пьяную пациентку больницы

В Казани прокуратура поддержала гособвинение по делу в отношении 52-летнего местного жителя. Его признали виновным в убийстве, сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что 4 декабря прошлого года пьяного казанца доставили в Клиническую больницу №2. В медучреждении у него возник конфликт с 46-летней пациенткой, доставленной в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина избил пациентку, от полученных травм потерпевшая скончалась.

Свою вину подсудимый признал частично. Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.