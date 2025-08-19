news_header_top
Происшествия 19 августа 2025 18:27

В Казани вынесли приговор медсестре, оформившей микрозайм по чужому паспорту

Суд вынес приговор 34-летней детской медсестре одной из поликлиник Казани. Ее признали виновной в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, 13 апреля 2024 года женщина воспользовалась паспортом матери ребенка, прикрепленного к поликлинике. В документе она подменила фотографию на свою и с его помощью оформила потребительский кредит на сумму более 6 тысяч рублей на сайте микрокредитной организации.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 8 тыс. рублей. При этом ущерб по делу возмещен в полном объеме.

