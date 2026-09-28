news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 28 сентября 2026 13:28

В Казани вынесли приговор экс-главе отдела госзаказов Министерства образования

Читайте нас в

В Вахитовском суде Казани сегодня вынесли приговор по делу об ограничении конкуренции на торгах по закупке оборудования для школ Татарстана. На скамье подсудимых – предприниматели Анна Апакова, Дмитрий Касимов, Гузель Кирамова, а также бывший руководитель отдела обеспечения госзаказов Минобрнауки Татарстана Анна Саматова.

По версии следствия, четверо обвиняемых в период с 2019-го по 2021 год похищали бюджетные средства через нацпроект «Образование». Они создали видимость конкурентной борьбы и заключили пять госконтрактов на поставку в школы современного оборудования на сумму более 120 млн рублей. Таким образом им якобы удалось похитить 13,2 млн рублей из бюджета.

Суд постановил оправдать всех подсудимых в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

#приговор суда #вахитовский суд
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Раис Татарстана объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева

Раис Татарстана объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева

28 сентября 2026

Муж татарской поэтессы и ученой Эльвиры Сафиной погиб на СВО

27 сентября 2026
Новости партнеров