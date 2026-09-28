В Казани вынесли приговор экс-главе отдела госзаказов Министерства образования

В Вахитовском суде Казани сегодня вынесли приговор по делу об ограничении конкуренции на торгах по закупке оборудования для школ Татарстана. На скамье подсудимых – предприниматели Анна Апакова, Дмитрий Касимов, Гузель Кирамова, а также бывший руководитель отдела обеспечения госзаказов Минобрнауки Татарстана Анна Саматова.

По версии следствия, четверо обвиняемых в период с 2019-го по 2021 год похищали бюджетные средства через нацпроект «Образование». Они создали видимость конкурентной борьбы и заключили пять госконтрактов на поставку в школы современного оборудования на сумму более 120 млн рублей. Таким образом им якобы удалось похитить 13,2 млн рублей из бюджета.

Суд постановил оправдать всех подсудимых в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.